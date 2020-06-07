AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إخصائي: فرنسا تتعايش مع كورونا تحت مراقبة وزارة الصحة.. فيديو

الأحد 07/يونيو/2020 - 10:12 م
فرنسا
فرنسا
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور يحيى عبد المؤمن إخصائي علم الفيروسات بالمستشفي الجامعي كلود برنار بمدينة ليون الفرنسية ، إن فرنسا من أولى الدول التي قامت بتطبيق الحجر الصحي والعزل المنزلي وبناء علي هذا تفادت فرنسا 600 الف اصابة و40 ألف وفاة.


وأضاف عبد المؤمن خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناة الحياة، أن ما دفعنا الي العودة الي الحياة تدريجيا هو وقف الاصابات الجديدة يوميا ولمدة اسبوع ونسبة الاصابة أصبحت 1.5% .


وأوضح أن الشعب الفرنسي يتعافي، مؤكدا علي ان الاصابات وصلت أمس الي 109 إصابات بفيروس كورونا في جميع أنحاء فرنسا وهي إصابات قليلة جدا مقارنة بما كنا عليه سابقا.


وتابع أن فرنسا تتعايش مع فيروس كورونا الان وتحت مراقبة كبيرة من وزارة الصحة في كل المدن مع التزام جميع المواطنين بالإجراءات.


واستكمل أن ما نخشاه هو ان هناك عددا كبيرا من حاملي الفيروس لا يشعرون بأي أعراض مرضية وهذا ما يقلقنا حتي لا تحدث إصابات جديدة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرنسا تتجاوز 40 ألف إصابة بـ كورونا .. وتسجل 2606 وفيات

من الهياتم إلى المعتمدية .. حكاية 6 قرى تحت الحجر الصحي

تعافي 63 من مصابي فيروس كورونا بدمياط

ملك الأردن يتحدث عن تدابير تسببت في خفض معدل الإصابة بكورونا

للمرة الثانية.. الأردن يسجل صفر إصابات بـ كورونا

بعد انحسار الفيروس .. تونس تسجل إصابتين جديدتين بـ كورونا

ترشيحاتنا

غنية بـ 6 فيتامينات تقوي المناعة.. طريقة عمل الطحينة

أطعمة تقوي المناعة.. إليك روشتة غذائية للحصول على الزنك وفيتامينات C و D

تكريم للأسطورتين .. ماجد العربي يكتسح الخطيب في استفتاء الفيفا بنسبة 80.1%

بشرى سارة .. علاج لـ كورونا يعمل بالاستنشاق الشهر المقبل

وزير التعليم: يا ريت الأهالي ميجوش لجان الثانوية العامة مع ولادهم.. والداخلية ستمنع التجمعات

حتى لا تقترف ذنبا عظيما.. الإفتاء تنصح من يربي طيورا في المنزل بـ 5 أمور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرض ابنها للتنمر.. 10 صور لزوجة محمد رمضان

لو بتحلق دقنك في البيت.. 5 أخطاء عليك تجنبها

نشرة المرأة والصحة.. هاني الناظر يصحح مفاهيم خاطئة بشأن فيروس كورونا.. مخاطر الإفراط في أقراص فيتامين سي