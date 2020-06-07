إخصائي: فرنسا تتعايش مع كورونا تحت مراقبة وزارة الصحة.. فيديو

قال الدكتور يحيى عبد المؤمن إخصائي علم الفيروسات بالمستشفي الجامعي كلود برنار بمدينة ليون الفرنسية ، إن فرنسا من أولى الدول التي قامت بتطبيق الحجر الصحي والعزل المنزلي وبناء علي هذا تفادت فرنسا 600 الف اصابة و40 ألف وفاة.









وأضاف عبد المؤمن خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناة الحياة، أن ما دفعنا الي العودة الي الحياة تدريجيا هو وقف الاصابات الجديدة يوميا ولمدة اسبوع ونسبة الاصابة أصبحت 1.5% .









وأوضح أن الشعب الفرنسي يتعافي، مؤكدا علي ان الاصابات وصلت أمس الي 109 إصابات بفيروس كورونا في جميع أنحاء فرنسا وهي إصابات قليلة جدا مقارنة بما كنا عليه سابقا.









وتابع أن فرنسا تتعايش مع فيروس كورونا الان وتحت مراقبة كبيرة من وزارة الصحة في كل المدن مع التزام جميع المواطنين بالإجراءات.









واستكمل أن ما نخشاه هو ان هناك عددا كبيرا من حاملي الفيروس لا يشعرون بأي أعراض مرضية وهذا ما يقلقنا حتي لا تحدث إصابات جديدة .