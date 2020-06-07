فرنسا تنتصر على كورونا .. 70 ٪ من موظفيها يعودون للعمل .. فيديو

قالت فابيولا بدوي الكاتبة الصحفية ، إن فرنسا بالكامل هي منطقة خضراء وتم السيطرة على فيروس كورونا بها عدى باريس وضواحيها.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج مساء دى ام سى ، أن المدارس والوظائف عادت في فرنسا وقمنا بفتح جميع المطاعم والمقاهي بشكل طبيعي جدا .





واوضحت فابيولا بدوي ، أن المطاعم والمقاهي تمت عودتهم للعمل ولكن ليس بداخل المحال ولكن خارج المحال علي الرصيف وهذا بهدف عدم التكدس داخل الاماكن المغلقة .









وتابعت : أن الحدائق العامة تم فتحها لافتة إلى أن 70% من الموظفين عادوا الى العمل و20% يعملون من المنازل عبر الانترنت .













واستكملت : أن باريس قفظت من منطقة حمراء الي منطقة برتقالية ونحن ننتظر اسبوعين حتي نتأكد ان باريس مزالت في المنطقة البرتقالية وهي ان الفيروس لم تم السيطرة عليه بالكامل .