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توك شو

فرنسا تنتصر على كورونا .. 70 ٪ من موظفيها يعودون للعمل .. فيديو

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:59 ص
فرنسا
فرنسا
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إبراهيم القادري
قالت فابيولا بدوي الكاتبة الصحفية ، إن فرنسا بالكامل هي منطقة خضراء وتم السيطرة على فيروس كورونا بها عدى  باريس وضواحيها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج مساء دى ام سى ، أن المدارس والوظائف عادت في فرنسا وقمنا بفتح جميع المطاعم والمقاهي بشكل طبيعي جدا .

واوضحت فابيولا بدوي ، أن المطاعم والمقاهي تمت عودتهم للعمل ولكن ليس بداخل المحال ولكن خارج المحال علي الرصيف وهذا بهدف عدم التكدس داخل الاماكن المغلقة .


وتابعت : أن الحدائق العامة تم فتحها لافتة إلى أن 70% من الموظفين عادوا الى العمل و20% يعملون من المنازل عبر الانترنت .



واستكملت : أن باريس قفظت من منطقة حمراء الي منطقة برتقالية ونحن ننتظر اسبوعين حتي نتأكد ان باريس مزالت في المنطقة البرتقالية وهي ان الفيروس لم تم السيطرة عليه بالكامل .
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