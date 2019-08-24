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فابيولا بدوي: قمة الـG7 سيشمل حديث حول ملف مكافحة الإرهاب

السبت 24/أغسطس/2019 - 09:41 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي ماكرون
خالد محيي الدين
قالت الكاتبة الصحفية، فابيولا بدوي، إن قمة الـG7 بدأت وسط أحداث عالمية متداخلة، ما يتطلب اجتماعا عاجلا لقادة العالم، حتى يتم حل كل المشاكل الكبري.

ونوهت، "فابيولا" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "رانيا هاشم" في برنامج "مانشيت" المذاع علي قناة "أون أي" الفضائية، إلى أن تلك القمة هي جزء من حل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

لافتا، إلى أن القمة ستشمل الحديث عن عدد كبير من الملفات مثل الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، والتي تمتلك مصر فيها باع طويل وتجربة ناجحة.

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