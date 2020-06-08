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اقتصاد

انخفاض أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين 8 يونيو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 08:31 ص
الذهب في مصر
الذهب في مصر
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أحمد علام
انخفضت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين  8-6-2020. ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 769 جنيهًا، بعد أن كان يسجل أمس  نحو 772  جنيهًا لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.


أسعار الذهب في مصر 

وجاء متوسط السعر  في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالآتى:

تتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 ما بين 877 جنيها إلى 879 جنيها  .
  
تتراوح سعر جرام الذهب عيار 22  ما بين 804 جنيهات إلى 806 جنيهات

 تتراوح سعر جرام الذهب عيار 21  ما بين 767 جنيها إلى 769 جنيها

 تتراوح سعر جرام الذهب عيار 18  ما بين  657 جنيها إلى 659 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية .

 تتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 ما بين 511 جنيها إلى 513  جنيها .

 تتراوح سعر الجنيه الذهب 6136 جنيها إلى 6152 ، يزن 8 جرامات.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا للشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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