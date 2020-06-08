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من هي الفئات غير المسموح لها التبرع بـ بلازما المتعافين؟.. مستشار وزارة الصحة يجيب.. فيديو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 12:59 ص
المتبرعين ببلازما
المتبرعين ببلازما المتعافين
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اسراء صبري
قالت نهى عاصم، مستشار وزير الصحة للبحوث، إن استخدام بلازما المتعافين ماهو إلا تجربة إكلينيكية، مشددة حتى الآن لم يتم اعتبارة علاج لفيروس كورونا، لافته إلى أن بلازما المتعافين أحد التجارب التى تقوم بها وزارة الصحة في أطار مواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت نهى عاصم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "مساء DMC" المذاع على قناة "DMC"، أن هناك أكثر من تجربة سريرية بتقوم بها وزارة الصحة، لافته إلى أن الوزارة تناشد الجميع بالتبرع بالازما، متابعة متعافي فيروس كورونا يمكنة أن يتوجة إلى أماكن سحب الدم بعد مرور 14 يوم على تعافية.

ولفتت إلى أن هناك شروط وضوابط معينة لمتبرع البلازما، أهمها أن يكون المتبرع لا يعاني من أمراض مزمنة، بالإضافة إلى عامل السن، حيث أن متبرع اللازما يجب أن يتراوح سنة مابين 18 إلى 60 عام.

وتابعت: أن المرأة الحامل  أو التى مرت بعملية الولادة لن يسمح لهم أيضا بالتبرع بالبلازما، وذلك يعود إلى وجود مكونات خاصة بيتم تكوينها في دماء المرأه بعد الولادة.

وأكدت على أن عملية التبرع مثلها مثل عملية التبرع بالدم، معقبه: أن هناك خطوات بيتم القيام بها قبل التبرع، ومنها التأكد من صحة وسلامة المتبرع، حيث بنقوم بعمل تحاليل فيروسات.

وأشارت إلى أن استخدام البلازما بيتم لحالات معينة فقط وليس للجميع، متابعه: بلازما المتعافين بيتم استخدامها في وقت معن وفي حالات معينة.
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