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توك شو

وزير قطاع الأعمال يوضح تعديلات قانون الأعمال.. تحفظ حقوق العمال وتطور أساليب الإدارة.. فيديو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 01:10 ص
هشام توفيق
هشام توفيق
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إبراهيم القادري
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن هناك ملامح رئيسية لقانون الأعمال الجديد، ومنها أن مجلس الإدارة يتم اختياره من المساهم، كما أن قانون 203 كان ينص أن يكون نصف المجلس من العاملين المنتخبين، وهذا من شأنه تقيد المجلس، والحد من قدرة الجزء الآخر من أخذ القرارات الصالحة.

وأضاف هشام توفيق، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع علي "إم بي سي مصر"، أن قانون 159 ينص على أن للعاملين دورا مهما؛ لأنهم أساس الإنتاج، لذا ينص القانون علي طريقتين حتى يستمع إلي آراء العاملين الأولي هي انضمام أحد منهم إلي مجلس الإدارة، والطريقة الثانية هي أن تكون هناك لجنة للمديرين والعاملين، وتقوم بالسماع إلي آرائهم ومقترحاتهم.

وأوضح هشام توفيق ، أن مجلس الإدارة مكون من 5 أشخاص أو 9، وإذا كان مكونا من 7 أشخاص يكون هناك فرد من العاملين بصوت معدود، وإذا كان عددهم 9 يكون هناك فردان كما أن فردا أو اثنين هو عدد معقول حتي نقوم بسماع صوت العاملين.

وتابع هشام توفيق، أن مجالس الإدارة التي بها 50% عمال سيتم تغييرها منذ وقت سريان القانون، كما أن المتواجدين من العمال في المجالس المحلية سيتم اختيارهم عن طريق لجنة نقابية أو الانتخاب والغرض هو سماع صوت العاملين.

واستكمل هشام توفيق أن الحوكمة الرشيدة تؤكد عدم تركيز السلطات علي شخص واحد لأنه من الممكن أن يقوم بتقديم صورة إلي مجلس الإدارة ولا تكون حقيقية.

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