أسعار صرف الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الاثنين 8 يونيو

أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأثنين 8 يونيو 2020، وفقا لآخر تحديث البنوك العاملة فى مصر. ننشرمقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأثنين 8 يونيو 2020، وفقا لآخر تحديث البنوك العاملة فى مصر.





سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى نحو 4.30 جنيه للشراء و 4.34 جنيه للبيع سجلفى البنك المركزى المصرى نحو 4.30 جنيه للشراء و 4.34 جنيه للبيع





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وسجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى 4.30 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع .





وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.28جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع.





وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.20 جنيه للشراء و 4.34 جنيه للبيع .





وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصرنحو 4.21جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع .





وسجل سعر صرف الريال السعودى فى عودة نحو 4.20 جنيه للشراء و 4.34 جنيه للبيع.





وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر إيران التنمية نحو 4.22جنيه للشراء 4.35 للبيع.





وسجل سعر صرف الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى نحو 4.23 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع.





وسجل سعر صرف الريال السعودى فى البنك الاهلى نحو 4.21 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.





سجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.22 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع .



