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اقتصاد

أسعار صرف الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الاثنين 8 يونيو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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أحمد علام
ننشر أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأثنين 8 يونيو 2020، وفقا لآخر تحديث البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى نحو 4.30 جنيه للشراء و 4.34 جنيه للبيع 


وسجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى 4.30 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.28جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.20 جنيه للشراء و 4.34 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصرنحو 4.21جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى عودة نحو 4.20 جنيه للشراء و 4.34 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر إيران التنمية  نحو 4.22جنيه للشراء 4.35 للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى نحو 4.23 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى البنك الاهلى نحو 4.21 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.22 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التعمير و الإسكان نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع.
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