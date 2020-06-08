غلق مركز لبيع المستلزمات الطبية ومصادرة ٣٥٠ كمامة وضبط أدوية محظور تداولها في دمنهور

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة من ضبط 350 كمامة طبية تباع بسعر أعلى من المقرر وغير مطابقة للمواصفات الطبية، معروضة للبيع بمركز مستلزمات طبية بدمنهور و85 علبه أدوية بشرية ومنشطات محظور تداولها لخطورتها علي الصحه ومعروضه للبيع داخل صيدليه بشريه بدمنهور.

وكانت الإدارة التموينية بمدينة دمنهور شنت حملة للرقابة على الصيدليات بتوجيهات من اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة لضبط أسعار المستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا والتصدى لتجار الكسب غير المشروع والسوق السوداء.

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وأسفرت الحملة التي نفذتها إدارة تموين دمنهور برئاسة وإشراف المحاسب محمد عابدين عن ضبط 85 علبه أدويه بشريه ومنشطات وڤيتامينات مختلفة الأنواع والأحجام غير مصرح بها من وزارة الصحه ومحظور تداولها لخطورتها علي الصحه ومعروضه للبيع داخل صيدليه بشريه بدمنهور.

وتمكنت الحملة من ضبط 350 كمامه طبيه تباع بسعر أعلي من سعر فاتورة الشراء وغير مطابقة للمواصفات الطبية ومعروضة للبيع بمركز مستلزمات طبيه بدمنهور وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لغلقه.

وكانت الحملة بإشراف المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية والدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العميد وجدى الصيرفى.

وتم التحفظ على الكميات التى تم ضبطها ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها ..وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

