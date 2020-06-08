أمير طعيمة يستعيد ذكريات أغنية حكاية واحدة لـ دنيا سمير غانم

قام الشاعر أمير طعيمة، بإستعادة ذكرايات أغنية "حكاية واحدة" لـ دنيا سمير غانم، من فيلم "هيبتا" وذلك من خلال حسابه الرسمي على تطبيق "الأنستجرام".
نشر أمير طعيمة، مقطع من الأغنية وعلق عليها قائلًا: "وأجمل لحظة في الحدوته أولها .. #دنيا_سمير_غانم #هيبتا".
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تقول كلمات الأغنية :"بنتقابل .. وتيجي عيونا ف عيون بعض .. ونتكلم ..نلاقي ان احنا نشبه بعض .. نحس بحاجة مش فاهمين تفاصيلها .. واجمل لحظة في الحدوتة أولها .. وبعد شوية نتجرأ ونعملها ونفتح قلوبنا لبعض".
أغنية "حكاية واحدة" كلمات الشاعر أمير طعيمه، وفكرة والحان: هشام جمال، وتوزيع: مادي، ومكساج: خالد سند، وفيلم "هيبتا" للمخرج هادي الباجوري.