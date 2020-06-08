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تكنولوجيا

رسميًا.. سامسونج تكشف عن موعد إطلاق GALAXY TAB S6 LITE

الإثنين 08/يونيو/2020 - 07:01 ص
سامسونج تكشف عن موعد
سامسونج تكشف عن موعد إطلاق GALAXY TAB S6 LITE
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قسم التكنولوجيا
كشفت شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية رائدة صناعة التكنولوجيا فى العالم رسميًا عن استعداداتها لإطلاق جهاز لوحي جديد للفئة المتوسطة فى الهند، والذى سيحمل إسم Galaxy Tab S6 Lite.

وبحسب موقع gizchina التقني، نشرت الشركة تدوينة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر Twitter تتضمن العد التنازلي والذي بدأ أمس ولمدة يومين، بينما نشرت شركة Amazon India تدوينة تفيد بأن الشركة ستبدأ فى تلقي طلبات الحجز المسبق بداية من اليوم 8 يونيو.

ويتميز تاب جلاكسي GALAXY TAB S6 LITE، بشاشة قياس 10.4 بقياس 10.4 بوصة بدقة 2000 × 1200 بكسل من نوع TFT LCD ، وبها حواف سميكة فى جميع اتجاهات الجهاز الجديد.

ومن ناحية المواصفات فالجهاز اللوحي كان قد تم إطلاقه من قبل في إندونيسيا و بريطانيا وبعض من دول أوروبا في أبريل الماضي، ومؤخرًا تم توفيره في الصين، وهو جهاز لوحي من الفئة المتوسطة.

ويعمل الجهاز اللوحي Galaxy Tab S6 Lite، بمعالج قوي من نوع  Exynos 9611 SoC، بقوة 2.3 جيجاهرتز، وذاكرة داخلية سعة 64 أو 128 جيجابايت.

ولهواة التصوير، يتميز Galaxy Tab S6 Lite بكاميرا واحدة بدقة 8 ميجابيكسل مع فلاش ليد خلفي، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لإلتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويمتلك جهاز Galaxy Tab S6 Lite بطارية قوية سعة 7040 مللي أمبير، بالإضافة لتقنية البلوتوث Bluetooth 5.0 و منفذ سماعة الرأس التقليدية قياس 3.5 ميلليمتر، ويمكنك الحصول عليه فى لونين هما الرمادي والوردي.

أما بالنسبة لسعر جهاز Galaxy Tab S6 Lite ، سيتأتى بسعر  399 دولارًا ما يعادل 6,500 جنيه مصري.
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