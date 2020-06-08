رغم كورونا.. الكهرباء تعلن أسعار الشرائح الجديدة فى مؤتمر صحفي غدا

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه سيتم غدا فى مؤتمر صحفى بمقر وزارة الكهرباء فى التاسعة صباحا الإعلان عن أسعار الشرائح الجديدة، لافتا إلى أن المؤتمر سيراعي الإجراءات الاحتزاية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.





وأشار حمزة إلى أنه من المقرر أن يتم تطبيق تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء اعتبارا من فاتورة شهر أغسطس، كاشفا أنه سيتم كذلك الإعلان عن إنجازات قطاع الكهرباء خلال العام المالى السابق 2019- 2021 .

وكانت أسعار شرائح الكهرباء العام المالى 2020/2019، كالآتي:

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (30 قرشا)

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (40 قرشا)

الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (50 قرشا)

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (82 قرشا)

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (100 قرش)

الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات (140 قرشا)