بأمر كورونا.. مسجد جديد ينضم لقائمة الإغلاق في السعودية

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وكانت السلطات في دولة الكويت قد إتخذت عددا من الإجراءات الوقائية حماية لمرتادي المساجد تمثلت في فتح المسجد قبل الأذان بخمس دقائق وإغلاقه بعد الصلاة بعشر دقائق ويقوم العاملون في المسجد بتنظيم دخول وخروج المصلين، وكذلك وضع علامات تحدد مكان المصلين أثناء الصلاة حسب الاشتراطات الصحية (بما لا يقل عن متر ونصف بين كل مصل وآخر) وترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين من المصلين.