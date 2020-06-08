بأمر كورونا.. مسجد جديد ينضم لقائمة الإغلاق في السعودية

رغم الإعلان عن عودة مساجد المملكة العربية السعودية للحياة من جديد إلا أن مسجد تلو الأخر تنطفأ انواره بسبب فيروس كورونا المستجد والذي عاد ليهاجم ابناء المملكة بشراسة قوية لم تشهدها البلاد منذ عبور الفيروس حدودها وذلك نظرا للسلوكيات الخاطئة التي ينتهجها المواطنون بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية التي إتبعتها حكومة بلاد الحرمين منذ مايقرب من ثلاثة أشهر .
مسجد جديد في أحد أحياء محافظة الخبر ينضم لقائمة بيوت الله التي أعاد الفيروس المستجد إغلاقها من جديد بعدما اشتبهت السلطات المعنية في البلاد بمخالطة إمام المسجد لحالة مصابة بــ " كوفيد 19" ، ليصبح عدد المساجد التي تم اغلاقها منذ إعادة فتحها الي 40 مسجدا وذلك للتعقيم وإتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد حماية لمرتادي بيوت الله وحفاظا علي صحة البلاد والعباد وفق ما ذكره موقع اخبار 24 السعودي.
في التوقيت التي تعود مساجد المملكة العربية السعودية للوراء نجد ان دولة الكويت اعلنت عن عودة مساجدها للحياة من جديد وذلك بداية من الأربعاء القادم ، رغم حظر التجوال الذي تنتهجه السلطات والذي يبدأ من السادسة مساء وحتي السادسة صباحا على أن تكون صلاة الجمعة بداية من الأسبوع الجاري و تقتصر فقط علي العاملين في المسجد حيث تُبث الصلاة في تليفزيون الكويت.
مسجد جديد في أحد أحياء محافظة الخبر ينضم لقائمة بيوت الله التي أعاد الفيروس المستجد إغلاقها من جديد بعدما اشتبهت السلطات المعنية في البلاد بمخالطة إمام المسجد لحالة مصابة بــ " كوفيد 19" ، ليصبح عدد المساجد التي تم اغلاقها منذ إعادة فتحها الي 40 مسجدا وذلك للتعقيم وإتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد حماية لمرتادي بيوت الله وحفاظا علي صحة البلاد والعباد وفق ما ذكره موقع اخبار 24 السعودي.
في التوقيت التي تعود مساجد المملكة العربية السعودية للوراء نجد ان دولة الكويت اعلنت عن عودة مساجدها للحياة من جديد وذلك بداية من الأربعاء القادم ، رغم حظر التجوال الذي تنتهجه السلطات والذي يبدأ من السادسة مساء وحتي السادسة صباحا على أن تكون صلاة الجمعة بداية من الأسبوع الجاري و تقتصر فقط علي العاملين في المسجد حيث تُبث الصلاة في تليفزيون الكويت.
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وكانت السلطات في دولة الكويت قد إتخذت عددا من الإجراءات الوقائية حماية لمرتادي المساجد تمثلت في فتح المسجد قبل الأذان بخمس دقائق وإغلاقه بعد الصلاة بعشر دقائق ويقوم العاملون في المسجد بتنظيم دخول وخروج المصلين، وكذلك وضع علامات تحدد مكان المصلين أثناء الصلاة حسب الاشتراطات الصحية (بما لا يقل عن متر ونصف بين كل مصل وآخر) وترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين من المصلين.