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فن

أماني السويسى تطرح كليب أغنية خليك بالبيت

الإثنين 08/يونيو/2020 - 04:23 م
امانى السويسى
امانى السويسى
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أحمد إبراهيم
قررت المطربة ​أماني السويسي​ طرح فيديو كليب أغنيتها الجديدة "خليك بالبيت"، وذلك عبر قناتها على موقع اليوتيوب والتى تقدمها بسبب الأزمة التى تعم العالم حاليا، وهى انتشار فيروس كورونا المستجد. 

أغنية "خليك بالبيت" من كلمات ايهاب عبد العظيم، الحان وإشراف موسيقي سامر أبو طالب، توزيع موسيقي عمر اسماعيل، مكس وماستر مصطفى رؤوف، والكليب من إخراج فادي حداد.

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ويقول مطلع الأغنية "ان كنت عايز تحمي نفسك تحمي أهلك كل ده؟ اقعد ف بيتك حب نفسك مش هينفع غير كدة دورك تجاه بلدك يا سيدي يستاهل اكتر من كدة".

يذكر أن آخر أعمال أماني السويسي اغنية "صوت الأم" من كلمات إيهاب عبد الواحد، ألحان وفواصل موسيقية سامر أبو طالب، توزيع محمد هارون.
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