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أخبار العالم

أقل حصيلة يومية .. 55 وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 04:31 م
55 وفاة جديدة بفيروس
55 وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا
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قسم الخارجي
سجلت بريطانيا أقل حصيلة يومية في عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" منذ 23 مارس، بـ55 حالة وفاة جديدة.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا في بريطانيا إلى 40597 حالة وفاة، بحسب بيانات الصحة البريطانية.

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بينما بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا 287399 حالة.

فيما تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ7 ملايين إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 402,867 وفاة  أغلبها في أوروبا.

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى بين الدول الأكثر في عدد الإصابات بفيروس كورونا بنحو 1,942,363 إصابة بينها 110,514 وفاة،

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