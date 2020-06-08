البحرين تسجل أعلى حصيلة إصابات وتعاف بـ فيروس كورونا

أعلنت البحرين اليوم، الاثنين، تسجيل أعلى حصيلة إصابات وتعافي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لصحيفة الوطن البحرينية، ذكرت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 654 حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، منها 314 حالة لعمالة وافدة، و 299 حالة لمخالطين لحالات قائمة و 41 حالة قادمة من الخارج.





وأشارت الصحة البحرينية إلى تعافي 858 حالة إضافية من المصابين ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 10326حالة.









وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 69 حالة، منها 12 حالة تحت العناية.





وأضافت وزارة الصحة أن هناك 5053 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 5065 حالة.





وفي وقت سابق، قررت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية التريث في إقامة صلاة الجمعة في هذه المرحلة وقررت تأجيل قرار اقامتها إلى موعد لاحق بعد مراجعة المستجدات والتقارير حول المعطيات في حينه.



