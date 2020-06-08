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حوادث

النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل حنين حسام

الإثنين 08/يونيو/2020 - 05:50 م
حنين حسام
حنين حسام
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محمد العيسوى
استأنفت نيابة شمال القاهرة على قرار إخلاء سبيل اليوتيوبر حنين حسام المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك" بكفالة 10 آلاف جنيه.

وكانت أثارت قضية الطالبة حنين حسام، الشهيرة بـ فتاة التيك توك، جدلا كبيرا بعد اتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

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وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على "فتاة التيك توك" حنين حسام التى ظهرت مؤخرًا في مقطع فيديو تحرض الفتيات على ارتكاب أفعال منافية للآداب.

وأمر النائب العام فى وقت سابق بحبس المتهمة حنين حسام 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل تلك الجريمة.
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