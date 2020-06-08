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أخبار العالم

شاهد.. تونسيون يهتفون يا غنوشي يا سفاح يا قاتل الأرواح

الإثنين 08/يونيو/2020 - 05:54 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
تشهد تونس العديد من التظاهرات ضد رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، على خلفية علاقته بجماعة الإخوان.

وقرر رؤساء أغلب الكتل فى البرلمان التونسى الانسحاب من اجتماع مع الغنوشى رئيس حركة النهضة الإخوانية التونسية، ورئيس البرلمان التونسى.

وأعلنت عضو البرلمان، النائبة التونسية، عبير موسى، أنها قدمت لائحة للبرلمان التونسى لتصنيف جماعة الاخوان منظمة إرهابية.

وأوضحت وسائل إعلام تونسية أن الحزب الدستوري الحر في تونس تقدم بلائحة جديدة في البرلمان لتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، الأمر الذي أدى إلى حراك شعبي تونسي واعتصام أمام حركة النهضة.

وهاجمت موسى، رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، بسبب تدخلاته غير المشروعة في الملف الليبي، وقالت له: "قياداتكم إخوانية ومصنفة إرهابية عالميا، النهضة أكبر خطر على تونس".

وتابعت هجومها للغنوشي وقالت: "لا يشرفنا أن تكون على رأس البرلمان، أنتم تنتمون لتنظيم الإخوان الذي بث الفتنة في تونس، وأعاد سياسات الاغتيالات".

ورفع المتظاهرون التونسيون شعارات يا غنوشي يا سفاح يا قاتل الأروح، خلال تظاهراتهم ضد رئيس البرلمان.


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