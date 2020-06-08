يمنح ميزة إضافية بسبب كورونا .. فانتازي الدوري الإنجليزي يفتح موقعه للجمهور

وتمثل لعبة فانتازي نموذجًا لكرة القدم الافتراضية، حيث يختار المشارك فى اللعبة من الجمهور 15 لاعبًا بميزانية افتراضية لا تتجاوز 100 مليون جنيه استرليني، بواقع 11 لاعبًا أساسيًا و4 لاعبين احتياطيين، ويحصل اللاعبون على نقاط تبعًا لما يقدمونه خلال مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم





ويحصل اللاعبون الذين يسجلون أهدافًا على نقاط تختلف تبعًا لمراكزهم في الملعب، حيث يحصل المهاجم على 4 نقاط، ويحصل لاعب الوسط على 5 نقاط، بينما يحصل المدافع وحارس المرمى على 6 نقاط، ويحصل أي لاعب يصنع هدفًا على 3 نقاط فقط.



