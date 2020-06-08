يمنح ميزة إضافية بسبب كورونا .. فانتازي الدوري الإنجليزي يفتح موقعه للجمهور

أعلن "فانتازي الدوري الإنجليزي
"، اليوم الاثنين، عن إعادة فتح موقعه مرة أخرى، من أجل إتاحة الفرصة للاعبين لإجراء التغييرات بعد قرار استئناف الدوري الإنجليزي.
كان قد تقرر عودة منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يوم 17 يونيو الجاري، بعد توقف دام أكثر من شهرين، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد
.
وأعلن فانتازي البريميرليج، إتاحة الفرصة للاعبين، لإجراء عدد لا نهائي من التغييرات، قبل استئناف منافسات الدوري الإنجليزي
من جولته الثلاثين.
وتمثل لعبة فانتازي نموذجًا لكرة القدم الافتراضية، حيث يختار المشارك فى اللعبة من الجمهور 15 لاعبًا بميزانية افتراضية لا تتجاوز 100 مليون جنيه استرليني، بواقع 11 لاعبًا أساسيًا و4 لاعبين احتياطيين، ويحصل اللاعبون على نقاط تبعًا لما يقدمونه خلال مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ويحصل اللاعبون الذين يسجلون أهدافًا على نقاط تختلف تبعًا لمراكزهم في الملعب، حيث يحصل المهاجم على 4 نقاط، ويحصل لاعب الوسط على 5 نقاط، بينما يحصل المدافع وحارس المرمى على 6 نقاط، ويحصل أي لاعب يصنع هدفًا على 3 نقاط فقط.
ويستفيد حراس المرمى والمدافعون من خروجهم بشباك نظيفة بالحصول على 4 نقاط، ويستفيد لاعب الوسط بنقطة وحيدة في تلك الحالة، بينما يخسر اللاعبون نقاطًا في بعض الحالات تتمثل في الحصول على البطاقات الصفراء والحمراء، ومع استقبال كل هدفين للحراس والمدافعين.