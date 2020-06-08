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حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط 3 استوديوهات صوت في الجيزة.. فيديو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:08 م
جزء من المضبوطات
جزء من المضبوطات
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مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط برامج مونتاج وهندسة صوتية مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بداخل إستوديوهات غير مرخصة في الجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة 3 إستوديوهات صوت وبروفات للفرق الموسيقية بمنطقة الطالبية بالجيزة، دون الحصول على التراخيص اللازمة، وإستخدام أجهزة حاسب آلى محمل عليها برامج مونتاج وهندسة صوتية مقلدة ومنسوخة لكبرى الشركات العالمية، بدون إذن أو تصريح أو موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرامج.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الإستوديوهات والتقابل مع أحد العاملين بالاستوديو ، وتم ضبط وحدة معالجة مركزية محمل عليها برامج مونتاج وهندسة صوتية مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات وخاصة فى مجال البرمجيات من خلال متابعة شركات الإنتاج الفنى وإستديوهات الصوت والتسجيل غير المرخصة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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