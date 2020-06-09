مصطفى طنطاوي: مصر تصدت لمحاولات نقل مقر الاتحاد الأفريقي ..فيديو

قال مصطفي طنطاوي، عضو لجنة خبراء الإعلام بالاتحاد الأفريقي، إن تصديق البرلمان المصري، أمس الإثنين، بشأن الموافقة على اتفاقية مقر (كاف)، يعد دليلا وتأكيدا على دور مصر الريادي والتاريخي في قارة أفريقيا.
وأضاف مصطفي طنطاوي ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هانى حتحوت، على قناة « صدى البلد»،إن الدولة المصرية؛ قامت بالتصدي لمحاولات نقل مقر "كاف" خارج مصر، برصد ميزانية ضخمة وتقديم جميع التسهيلات، لا سيما أن وجود مقر الكاف يمثل إضافة قوية وينعش الاقتصاد، بجانب الترويج للسياحة وعدد من المزايا المهمة.
وأوضح مصطفي طنطاوي، إن ما حدث يعد تأكيدًا لدور مصر كإحدى الدول المؤسسة لـ الاتحاد الإفريقي ، وهو الأمر الذي يعد امتدادًا لموقع مصرالريادي في إفريقيا .
يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزاء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.
ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا