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مرأة

بملابس رسمية.. منة فضالى تستعرض أناقتها بهذه الملابس

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 07:36 ص
منة فضالى
منة فضالى
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هاجر هانئ
اعتادت الفنانة منة فضالى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بأبرز الإطلالات التى تظهر بها فى مختلف المناسبات.

تألقت منة فضالى فى الصور بإطلالة رسمية، حيث ارتدت بنطلون أسود مع سترة قطنية بنفس اللون و نسقت معهما بليزر جذاب و انيق باللون الفوشيا المزين بالزرار ذات اللون الذهبى.

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وارتدت منة فضالى حقيبة أنيقة جمعت بين عدة ألوان، كما أكملت إطلالتها ببعض الاكسسوارات الانيقة و العصرية التى منحتها إطلالة متكاملة.

ظهرت منة فضالى بخصلات شعرها البنى القصير و المنسدله، واختارت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون إطلالتها مما جعل إطلالتها تنال غعجاب متابعيها على الانستجرام.

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