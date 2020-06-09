بعد فيديو إنستجرام. تعرف على شخصية اللاعب عمرو جمال من سيارته الـ BMW

أحدث فيديو السيارة الخاصة باللاعب " عمرو جمال " مهاجم الأهلى المعار لصفوف طلائع الجيش، الكثير من الضجة وذلك بعد ما قام الأخير بنشر فيديو على منصة إنستجرام الخاص به، وظهر فيه بجانب سيارته الـ BMW i8 بيضاء اللون، وقام بفتح بابها إلي الأعلي ثم جلس علي مقعد القيادة ومن ثم قام بإدارة المحرك وانطلق بها مسرعًا.





قام المتابعون بالتعليق على شكل السيارة والتي شبهها البعض بالطائرة نظرًا لتقارب الشكل التصميمي بينهما، ولم يكتف "عمرو" بذلك فقط بل أرفق مع الفيديو عبارة قائلة "السيارات التي نقودها تقول الكثير عنا"، لذلك قرر موقع "صدي البلد" أن يتعرف على شخصية اللاعب من خلال الاطلاع علي مواصفات الـ BMW i8.





أعلنت شركة BMW الألمانية العريقة عن طرح سيارة i8 الهجينة في مصر ولأول مرة بالسوق المحلي في عام 2019، وقد تم طرح فئتين للسيارة بالأسواق المصرية كانت Coupe LCI هي الطراز الأول ثم تلاها النسخة المكشوفة Roadster i8، و التي تأتي بسقف يمكن طيه أو فتحة كهربائيًا في 16 ثانية فقط، بزيادة 60 كيلو جرام في الوزن عن النسخة الكوبية ويتراوح سعر السيارة ما بين 2مليون و750 ألف إلي ثلاثة ملايين جنيهًا مصريًا.





جاءت سيارة Roadster i8 بمحركين يمكن استخدامهما معًا أو كل على حدة، الأول موجود بالخلف مكون من ثلاثة إسطوانات سعة 1.5 لتر ذو شاحن توربيني مزدوج يعمل علي البنزين، أما الثاني فموجود بمقدمة السيارة ويعمل على الكهرباءkw 105 ، يتم شحنه بواسطة بطارية موضوعة بين المحور الأمامي والخلفي والتي تمكنه من العمل لمسافة 20 ميل ذاتيًا،ويولد الأثنين معًا قوة 374 حصان، وبذلك تكون أول سيارة صديقة للبيئة تعتمدهاBMW في الأسواق المحلية.





يبلغ عزم الدوران لمحرك البنزين 320 نيوتن وللمحرك الكهربائي 250 نيوتن لينتج الاثنين معًا عزم دوران يبلغ قدره 570 نيوتن متر، يتصل محرك البنزين بصندوق سرعة أتوماتيكي من 6 سرعات ودفع كلي للعجلات وتبلغ فئة Roadster i8 ، سرعتها من 0-100 كم/الساعة في ثانيتين ونصف أما وسرعتها القصوي فمحددة الكترونيأ وتبلغ 250 كم/الساعة.





تمتلك سيارةBMW i8 أربعة برامج للقيادة الأول I-Drive ويعتمد بشكل كلي على المحرك الأماميويستطيع القيادة السيارة لمسافة 35 كم بسرعة لا تتجاوز 120كم/س، أما الثاني فهو ECOPRO ويمتلك نفس خصائص البرنامج الأول ولكن باختلاف يهدف الحفاظ علي البنزين بأقصي درجة، أما برنامج Comfort الثالث فهو يجمع في قيادته المحركين معًا، ويأتي البرنامج الرابع Sport بأقوي أداء ممكن للسيارة



