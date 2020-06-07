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رياضة

تقول الكثير عنا.. عمرو جمال يستعرض سيارته الجديدة

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:39 م
عمرو جمال
عمرو جمال
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محمد بدران



نشر عمرو جمال لاعب النادي الاهلي السابق  مقطع فيديو جديد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.


وظهر عمرو جمال في الفيديو داخل سيارة رياضية من نوع bmw i8.وعلق  قائلا: السيارات التي نقودها تقول الكثير عنا 😍🙈🔥"



يذكر أن النادي الأهلي طالب بضرورة استكمال مسابقة الدوري المصري موسم 2019-2020 في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقًا لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية .

كان اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى أخر مايو بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.

ويتصدّر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 49 نقطة من 17 مباراة.



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