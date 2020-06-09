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سيارات

«بسبب عقدة قديمة والخوف» 5 مشاهير يكرهون قيادة السيارات

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:30 م
«بسبب عقدة قديمة
«بسبب عقدة قديمة والخوف» 5 مشاهير يكرهون قيادة السيارات
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قسم السيارات
«جسم مثالي، ملابس أنيقة، ثروة» مثلث ثلاثي الأبعاد يعتمد عليه بعض المشاهير للفت الأنظار وجذب الانتباه، ورغم شهرتهم الواسعة إلا أنهم لم يهتموا بالحصول على رخصة القيادة، بسبب الطقس الحار أو التكدس وقاموا بتخصيص سائقين خاصين لهم.   

ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري أبرز المشاهير الذين يكرهون قيادة السيارات بسبب ذكريات قديمة غير سعيدة على الإطلاق.

1- ماريا كاري
يبدو أن المغنية الموسيقية الشهيرة واحدة من العديد من الذين يرفضون قيادة نفسها بالفعل، وبالرغم من استطاعة ماريا كاري تحمل تكاليف سيارات ليموزين باهظة أو ركوب خيل، لكنها لا تفضل القيادة.

2- نويل جالاجر
اعترف نويل جالاجر، أنه في الخمسين من عمره ولا يعرف كيف يقود، ولا يفضل قيادة السيارات. 

3-دانيال رادكليف 
كان دانيال رادكليف في الحادية عشرة من عمره عندما نزل دور هاري بوتر، أصبح رادكليف ممثلًا مشهورًا لكنه لا يزال حذرًا من قيادة السيارات.

لكن رادكليف قلق من قيادة نفسه كثيرًا. في الواقع ، عندما تطوع ليكون في سلسلة Fast and Furious ، قال مازحا: "هل هناك دور لا يقود؟".

4- بيلا ثرون 
اعترفت بيلا ثورن بأنها تأخرت في الحصول على رخصة لبعض الوقت حيث كانت تشعر بالرعب من القيادة على الطريق المفتوح بالنظر إلى تعرض والدها لحادث مميت، وتفضل استقلال الخيول بدلًا من السيارات. 

5- باربرا جيل والترز
فعلت الصحفية الشهيرة كل شيء تقريبًا من التحدث إلى قادة العالم إلى عشرات الجوائز، فقط لا تضيف القيادة إلى تلك القائمة، ولم تكن المذيعة البالغة من العمر 90 عامًا خلف عجلة قيادة السيارة بنفسها، لكنها تلتصق ببطاقة هوية مصورة بدلًا من الترخيص.
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