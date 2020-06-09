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محافظات

للقادة الجدد.. محافظ جنوب سيناء يوجه بإزالة التعديات ومتابعة إجراءات مواجهة كورونا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:29 ص
خالد فودة محافظ
خالد فودة محافظ جنوب سيناء
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أ ش أ
طالب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، كافة القيادات الجدد والقدامى بالمحافظة ببذل أقصى الجهد خلال المرحلة القادمة وتنفيذ كافة التوجهات السياسية وإزالة التعديات ومنع المخالفات والحفاظ على أملاك الدولة وهيبتها والاهتمام بالنظافة ومتابعة كافة الإجراءات الاحترازية نحو مواجهة فيروس كورونا، والتلاحم مع المواطنين من أجل معرفة مطالبهم وحل مشاكلهم. 

جاء ذلك خلال لقاء فودة، مع القادة الجدد بالمحافظة، بحضور المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ، ومحمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات التنموية، حيث رحب بهم على أرض محافظة جنوب سيناء، متمنيا لهم التوفيق فى حياتهم العملية القادمة بالمحافظة.

وقدم المحافظ تهنئة خاصة لنادر عشماوى سكرتير عام المحافظة لترقيته لدرجة وكيل وزارة وتجديد ثقة الوزارة به سكرتيرا عاما للمحافظة.

وشملت الحركة التي أصدرها وزير التنمية المحلية منذ أيام، تعيين مجدي محمد عبده الوصيف سكرتيرا عاما مساعدا لجنوب سيناء، ووليد السيد أحمد المعداوى مصطفى، رئيسا لمدينة دهب، ومحمد منصور محمود شعير، رئيسًا لمدينة نويبع.
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