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أخبار العالم

رفض خفض تمويلها.. ترامب يكشف حقيقة حل جهاز الشرطة الأمريكية

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 07:05 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عدم خفض تمويل جهاز الشرطة في البلاد، أو تفكيكها، وذلك عقب مقتل جورج فلويد. 

وأضاف في تصريحات له: "نريد التأكد إذا كان بين الشرطة الأمريكية أفرادا سيئين"، متابعا: "نحن مع القانون والنظام ضد دعوات التخريب". 

وتساءل ترامب: "كيف تفكك الشرطة؟ ومن يحمي الناس من اللصوص؟"، مؤكدا أن: "99% من الشرطة الأمريكية عظماء". 

وأعلن أعضاء مجلس بلدية مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية عن خطط لحل إدارة شرطة المدينة، بعد اتهام أحد أفرادها بقتل المواطن ذي البشرة السوداء جورج فلويد، وذلك وفق ما ذكرته قناة "روسيا اليوم".

وقال جيريمياه أليسون عضو مجلس بلدية مينيابوليس:"إننا سنحل إدارة شرطة مينيابوليس، وعندما نفعل ذلك، لن نقوم بتعديل هذه المديرية من جديد. سنعيد التفكير جذريا في نهجنا تجاه الأمن الاجتماعي العام".

وأكدت رئيسة المجلس ليزا بندر، هذه المعلومات. وقالت: "نعم ، نحن سنقوم بتفكيك إدارة شرطة مينيابوليس واستبدالها بنموذج ثوري جديد للأمن العام". 

وذكرت صحيفة "ستار تريبيون" المحلية أن مجلس المدينة سيصوت، الجمعة، على حزمة الإصلاحات الأولى في إدارة الشرطة.
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