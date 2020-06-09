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أخبار البلد

عبر 17 رحلة.. الكويت: 3479 عالقا مصريا يغادرون للقاهرة وأسيوط وسوهاج

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 08:50 ص
طائرة
طائرة
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أ ش أ
أعلنت الادارة العامة للطيران المدني الكويتي اليوم الثلاثاء، مغادرة 3479 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، أسيوط، وسوهاج؛ وذلك عبر 17 رحلة جوية.

وأوضح (الطيران المدني) - في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - أن الرحلات تضمنت 11 رحلة إلى القاهرة، و4 رحلات إلى أسيوط، ورحلتين إلى سوهاج.

وأضاف أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة طيران المصرية، فلاي ايجيبت، إير كايرو، شركة الخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الجزيرة الكويتية، بواقع 10 رحلات لشركة طيران المصرية، 3 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، رحلتين لشركة فلاي ايجيبت ورحلة واحدة لكل من شركة الخطوط الجوية الكويتية وشركة إير كايرو.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، قد أعلنت أمس الاثنين، مغادرة 2830 من العالقين المصريين في الكويت إلى أربع محافظات مصرية لأول مرة منذ إغلاق حركة الطيران في الكويت في مارس الماضي؛ وذلك عبر 15 رحلة جوية.

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