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أخبار البلد

بقدرة 4800 ميجا وات.. وزيرالكهرباء: جار الانتهاء من تصميمات المحطة النووية

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:52 ص
صدى البلد
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وفاء نور الدين
أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه جار الانتهاء من التصميمات الخاصة بالمحطة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات التى تنفذها شركة روساتوم الروسية.

وأضاف شاكر خلال الموتمر الصحفى للإعلان عن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، أن الوزارة حققت العديد من الإنجازات خلال العام ا لماضى أهمها، الانتهاء من مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذى فاز بأفضل مشروع من البنك الدولى ويعمل حاليًا بكامل طاقته بقدرة 1400 ميجا وات.


وقد بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفى للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، للإعلان عن خطة الحكومة لإعادة هيكلة الأسعار الجديدة للعام المالى الجديد 2020 /2021 بمقر ديوان عام الوزارة وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة من قبل منظمى الموتمر الصحفى لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء عن إنجازات قطاع الكهرباء خلال العام المالى السابق، وذلك بحضور جميع وسائل الإعلام المختلفة.

وحرصت الوزارة على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة مندوبى وسائل الإعلام وقيادات الوزارة خلال الموتمر الصحفى، والتزم جميع مندوبى وسائل الإعلام المرئية والمقروءة بارتداء الكمامة عند دخولهم ديوان عام الوزارة ثم المرور من ممرات التعقيم الموجودة بالوزراة، كما تم  قياس درجة الحرارة للجميع بواسطة فريق طبي وبعدها يتم تعقيم اليدين ثم تسليمهم الكمامات والقفزات.

وتم ترتيب القاعة الخاصة بالموتمر الصحفى على أن تكون المقاعد متباعدة عن بعضها بعضا بمسافة لا تقل عن متر، وتخصيص مقعد للدكتور محمد شاكر أعلى المنصة الموجوة فى إطار الالتزام بالمسافات الآمنة التى حددتها وزارة الصحة والسكان.
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