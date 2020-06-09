أسعار الكهرباء الجديدة.. الوزير: نعترف أن لدينا أخطاء فى فواتير التحصيل

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ، إن الوزارة تسعى لضم حلايب و شلاتين لأول مرة للشبكة القومية للكهرباء على جهد 500/220 كيلو فولت لضمان وصول أعلى مستوى من الخدمة وبجودة عالية.





وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا للإعلان عن خطة الحكومة لإعادة هيكلة الأسعار الجديدة للعام المالى الجديد 2020/2021، أنه بنهاية العام الجارى ستكون الشركة المصرية لنقل الكهرباء انتهت من إضافة 6 آلاف 6 كيلو متر من خطوط النقل الجديدة لرفع كفاءة الشبكة و القضاء على مشاكل الانقطاعات الناتجة عن انخفاض الجهد.









وأشار وزير الكهرباء، إلى أنه حريص على أن يكون دائما سابق لمتطلبات المواطنين وتوفير الخدمة لهم بأعلى جودة و أكثر كفاءة.





وفيما يتعلق بالتحصيل، قال معقبا: "نحن نعترف ان لدينا أخطاء فى فواتير التحصيل، واللى له حق هيخده والمخطئ سينال العقاب المناسب".



