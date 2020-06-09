أسعار الكهرباء الجديدة.. الوزير: نعترف أن لدينا أخطاء فى فواتير التحصيل

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إن الوزارة تسعى لضم حلايب و شلاتين لأول مرة للشبكة القومية للكهرباء على جهد 500/220 كيلو فولت لضمان وصول أعلى مستوى من الخدمة وبجودة عالية.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا للإعلان عن خطة الحكومة لإعادة هيكلة الأسعار الجديدة للعام المالى الجديد 2020/2021، أنه بنهاية العام الجارى ستكون الشركة المصرية لنقل الكهرباء انتهت من إضافة 6 آلاف 6 كيلو متر من خطوط النقل الجديدة لرفع كفاءة الشبكة و القضاء على مشاكل الانقطاعات الناتجة عن انخفاض الجهد.
وأشار وزير الكهرباء، إلى أنه حريص على أن يكون دائما سابق لمتطلبات المواطنين وتوفير الخدمة لهم بأعلى جودة و أكثر كفاءة.
وفيما يتعلق بالتحصيل، قال معقبا: "نحن نعترف ان لدينا أخطاء فى فواتير التحصيل، واللى له حق هيخده والمخطئ سينال العقاب المناسب".
وعقب الانتهاء من عرض إنجازات قطاع الكهرباء خلال العام المالى السابق، وذلك بحضور جميع وسائل الإعلام المختلف.