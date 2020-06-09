AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أسعار الكهرباء الجديدة.. الوزير: نعترف أن لدينا أخطاء فى فواتير التحصيل

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:44 ص
وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
Advertisements
وفاء نور الدين
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إن الوزارة تسعى لضم حلايب و شلاتين لأول مرة للشبكة القومية للكهرباء على جهد 500/220 كيلو فولت لضمان وصول أعلى مستوى من الخدمة وبجودة عالية.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا للإعلان عن خطة الحكومة لإعادة هيكلة الأسعار الجديدة للعام المالى الجديد 2020/2021، أنه بنهاية العام الجارى ستكون الشركة المصرية لنقل الكهرباء انتهت من إضافة 6 آلاف 6 كيلو متر من خطوط النقل الجديدة لرفع كفاءة الشبكة و القضاء على مشاكل الانقطاعات الناتجة عن انخفاض الجهد.


وأشار وزير الكهرباء، إلى أنه حريص على أن يكون دائما سابق لمتطلبات المواطنين وتوفير الخدمة لهم بأعلى جودة و أكثر كفاءة.

وفيما يتعلق بالتحصيل، قال معقبا: "نحن نعترف ان لدينا أخطاء فى فواتير التحصيل، واللى له حق هيخده والمخطئ سينال العقاب المناسب".

وعقب الانتهاء من عرض إنجازات قطاع الكهرباء خلال العام المالى السابق، وذلك بحضور جميع وسائل الإعلام المختلف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكهرباء: استمرار تنفيذ المشروعات وأعمال الصيانة مع مراعاة سلامة العاملين

على مدار 4 أيام .. ختام فعاليات الجمعيات العامة لشركات الكهرباء

خلال 8 أشهر.. 174 ساعة انقطاعا في الكهرباء بقطاع في شركة جنوب الدلتا

القابضة للكهرباء: تنفيذ استثمارات بـ 32.4 مليار جنيه

تفاصيل إطلاق "خالص".. خدمة جديدة لـ شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع

شاكر: 16 مليار جنيه توفيرا في استهلاك الوقود داخل محطات الكهرباء

ترشيحاتنا

الوقت الصحيح لصلاة الضحى.. لا يعرفه الكثيرون

قطع له شريانا متصلا بالقلب.. شاب يقتل جاره خلال محاولته الدفاع عن ابنه في حدائق القبة

رئيس الكاف: المسابقات الإفريقية لن تعود الآن .. خطر الكورونا يحاصرنا

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع والإنتاج الحربي

حنين حسام والفيديو المشبوه .. قصة فتاة التيك توك منذ القبض عليها

وزير الكهرباء لـ صدى البلد: الزيادة الجديدة في الأسعار معقولة.. وتوقيت القرار ليس شخصيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفاظًا على التباعد الاجتماعي.. عروسان يقيمان حفل زفافهما في حضور 6 أشخاص.. شاهد

أرخص 10 سيارات فى مصر 2020.. صور

للمرة الأولى .. ظهور بي إم دبليو X1 2023 أثناء اختبارها .. صور