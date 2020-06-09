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أخبار البلد

تصوير العداد بالوقت والتاريخ..وزير الكهرباء: برنامج القراءة الموحد سينطلق خلال الشهر الجاري

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:48 ص
الدكتور محمد شاكر
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقه المتجددة
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وفاء نور الدين
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن برنامج القراءة الموحد سيتم خلال الشهر الجاري، وخلاله سيتم تصوير العداد، وايضا يسجل علي الصورة التاريخ والوقت والمكان.

وأوضح أنه سيقلل  من شكاوى المواطنين، وأيضا أن الصورة تأتى لديوان وزارة الكهرباء وشركات التوزيع والشركة المسؤولة.


وأشار إلى أنه تم تنفيذ 95 % من ببرنامج القراءه الموحده وفي نهايه الشهر الجاري جميع القراءات مسجله لفتره من الزمن.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم انه يستقبل دائما شكاوى من المواطنين ويقوم بحلها فورا  ، وشدد علي اتباع الاجراءات الاحترازيه لشركات التوزيع  حرصا علي سلامة المواطنين والعاملين ايضا.

واكد انه تم استقبال 8.6 مليون مكالمة من المواطنين عبارة  عن شكاوى حتى الآن.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد في ديوان وزارة الكهرباء،  للإعلان عن خطة الوزارة في محاسبة المشتركين على أسعار استهلاك الكهرباء.

وأوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،  خلال المؤتمر كم التحديات التى تواجه قطاع الكهرباء وكم الإنجازات التى نفذتها شركات الكهرباء وضرورة إقرار التحريك السنوى لأسعار الاستهلاك الشهرية 2020/2021 بمقر ديوان عام الوزارة.

ومن المقرر أن يتم تطبيق تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء اعتبارا من فاتورة شهر أغسطس، التى تعبر عن استهلاك شهر يوليو.
 
جدير بالذكر، أن خطة ترشيد دعم الكهرباء بدأت في العام 2015، وكان مخططا أن تنتهى في يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات، ومع ارتفاع سعر الدولار خلال العام 2017، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.
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