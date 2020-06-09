وصلت إلى 8 حالات.. شمال سيناء تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا



وأعلنت إدارة الطب الوقائي ببئر العبد ظهور نتائج إيجابية لحالة إصابة بفيروس كورونا من قرية بالوظة، وسبق أن أعلنت عن ظهور نتائج التحليل إيجابية لحالة من قرية نجيلة وأخرى بقرية الخربة ليصبح عدد حالات الاصالة ٣ حالات بمستشفى بئر العبد المركزي.



وقال الدكتور طارق شوكه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن إجمالي عدد الحالات السلبية بلغ ٣٥ حالة فيما بلغ إجمالي عدد الحالات الإيجابية حاليا ٨ حالات بينهم حالة بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، وحالة بمستشفى العريش العام و٣ حالات بمستشفى بئر العبد وحالة حجز منزلى، كما تم بالفعل تسجيل حالتي شفاء حتى الآن بينما يوجد حالتان في انتظار التحاليل الخاصة بهم.



وتواصل نقطة الفحص الطبي بكمين الميدان مهام عملها لفحص المسافرين الوافدين لمدينة العريش من فيروس كورونا المستجد، وتضم فريق طبيي متخصص ومراقب صحي.



ويتم استخدام أحدث أجهزة كشف الحرارة والضغط ومستلزمات طبية أخرى، كما أنها على تواصل مباشر مع مرفق الإسعاف لنقل حالات الاشتباه إلى مستشفى العريش العام.





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