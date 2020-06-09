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أخبار العالم

مظاهرات جورج فلويد .. اعتقال زعيم جماعة عنصرية دهس المتظاهرين في ولاية فرجينيا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:57 ص
حادث دهس المتظاهرين
حادث دهس المتظاهرين في فرجينيا
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على صالح
قال محامي مقاطعة هنريكو في كومنولث مقاطعة هنريكو إن الرجل الذي قاد سيارة إلى متظاهري جورج فلويد في ولاية فرجينيا بجنوب شرق الولايات المتحدة هو "زعيم معترف به لجماعة التمييز البيض العنصرية، كو كلوكس كلان.

ووقع الحادث ليلة الأحد الماضي في ليكسايد في مقاطعة هنريكو، وأصيب شخص واحد بجروح، والجاني، المعروف باسم هاري هـ. روجرز ، 36 عاما، اعتقل لاحقا، وفقا لما افادت به تقارير الصحف الامريكية


وقال المحامي شانون تايلور في بيان "إن المتهم، باعترافه الخاص وبنظرة خاطفة على وسائل التواصل الاجتماعي، هو زعيم معترف به في كو كلوكس كلان وداعية للفكر الكونفدرالي، نحن نحقق في تهم جرائم الكراهية"، وفق بيان في وقت متأخر يوم الاثنين ، نشرت على التغريد لها.

وفقا لتايلور، شارك المتهم في احتجاج سلمي على وفاة الرجل الأمريكي الأفريقي جورج فلويد في الحجز في مينيابوليس.

وقال المحامي إنه حتى الآن وجهت للرجل تهمة "الاعتداء والضرب ومحاولة جرح خبيث وتخريب جناية".
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