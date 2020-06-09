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محافظات

نائب محافظ البحيرة: عدم توافر كمية كافية من الواقيات فى أماكن العزل.. صور

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:14 م
نائب محافظ البحيرة
نائب محافظ البحيرة خلال جولتها بمستشفى الرحمانية
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جمالات الدمنهورى
كشفت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ورئيس لجنة متابعة مستشفيات العزل والحجر الصحى خلال زيارتها المفاجئة لمستشفى الرحمانية المركزى المخصص لعزل مصابى كورونا العديد من السلبيات منها عدم تواجد مدير المخزن ورئيس الصيدلة وعدم توفير كمية كافية من الواقيات داخل أماكن العزل وبقاءها في المخزن ووجود طبيب عناية واحد فقط لمتابعة المرضى.

ووجهت نائب المحافظ بتوفير كمية أكبر من الواقيات الشخصية بصيدلية العزل بمستشفى الرحمانية بدلًا من المخزن المغلق والتعاقد مع طبيب عناية.

فيما كشفت نائب محافظ البحيرة خلال جولتها لمستشفى الحميات بدمنهور  بلاغ كاذب حول عدم توافر الواقيات الشخصية و مستلزمات مكافحة العدوى مما عطل الفريق الطبي عن آداء مهمته و أدى إلى ترك المرضى دون رعاية والقيام بتوزيع الماسكات الجراحية على أحد العاملين بالمستشفى دون وجه حق. 

وكانت الدكتورة  نهال بلبع نائب المحافظ قد تفقدت بجولة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم انتظام سير العمل بمستشفى الرحمانية المركزى ومستشفى  حميات دمنهور ضمن المستشفيات المخصصة  لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد.


وذلك للتاكد من توافر المستلزمات الطبية بمخازن المستشفى ومتابعة السجلات وانتظام سير العمل بها وتواجد الاطقم الطبية والتمريض والنوبتجيات وتوفر العلاج بالصيدلية وإجراءات التخلص الآمن من النفايات ولمتابعة اعمال التطهير والتعقيم المستمرة والاستماع الى مطالب المرضى والمترددين على المستشفى والعمل على تلبيتها .

 وجاءت جولتها المفاجئة لتفقد مستشفى حميات دمنهور بعد تلقي المحافظ وغرفة العمليات بالمحافظة وتلقيها عدة شكاوى من أهالى المرضى المعزولين  بعدم توافر الواقيات الشخصية و مستلزمات مكافحة العدوى مما عطل الفريق الطبي عن أداء مهمته و أدى إلى ترك المرضى دون رعاية والقيام بتوزيع الماسكات الجراحية على أحد العاملين بالمستشفى دون وجه حق .

وأثناء مرورها المفاجئ على حميات دمنهور قامت نائب باستدعاء كل من نائب مدير الشئون المالية و الإدارية بمديرية الصحة وكبير صيادلة المستشفى بالإضافة لأعضاء اللجنة و ذلك لفحص الشكاوى الخاصة بعدم توافر الواقيات و الأدوية بالمستشفى و فحص شكوى توزيع الكمامات المخصصة للفريق الطبي على بعض العاملين بالمستشفى.


وتبين وجود عجز بالمستشفى صباحًا قبل وصول الطلبية و بعد الإضافة أصبح الرصيد كافي كما تبين عدم صحة ادعاء حصول أحد العاملين بالمستشفى على الكمامات الجراحية بشكل غير قانوني وعدم وجود أي شكاوى من المرضى حاليًا 
وبالتواصل مع طبيب العناية تليفونيًا من موقعه داخل عنبر العناية تبين وجود ٧ حالات ٦ حالات مستقرة و ١ حالة حرجة و حالة وفاه وصلت متأخرة من أبو المطامير وتم إثبات ذلك بمحضر اللجنة و كذا أعداد الواقيات المتوفرة.
  
وكانت جولة نائب محافظ البحيرة لمستشفى الرحمانية وحميات دمنهور فى اطار تنفيذ توجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة باستمرار عمل اللجان المشكلة للمرور اليومى على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابى فيروس كورونا المستجد .

والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات والنظافة واعمال التعقيم والتخلص الامن من النفايات واستقبال الحالات والتعامل معها ومتابعة المخازن والصيدليات والاطمئنان على المرضى.

نائب محافظ البحيرة: عدم توافر كمية كافية من الواقيات فى أماكن العزل.. صور
نائب محافظ البحيرة: عدم توافر كمية كافية من الواقيات فى أماكن العزل.. صور
نائب محافظ البحيرة: عدم توافر كمية كافية من الواقيات فى أماكن العزل.. صور
نائب محافظ البحيرة: عدم توافر كمية كافية من الواقيات فى أماكن العزل.. صور
نائب محافظ البحيرة: عدم توافر كمية كافية من الواقيات فى أماكن العزل.. صور
نائب محافظ البحيرة: عدم توافر كمية كافية من الواقيات فى أماكن العزل.. صور
نائب محافظ البحيرة: عدم توافر كمية كافية من الواقيات فى أماكن العزل.. صور
نائب محافظ البحيرة: عدم توافر كمية كافية من الواقيات فى أماكن العزل.. صور
نائب محافظ البحيرة: عدم توافر كمية كافية من الواقيات فى أماكن العزل.. صور
نائب محافظ البحيرة: عدم توافر كمية كافية من الواقيات فى أماكن العزل.. صور
نائب محافظ البحيرة: عدم توافر كمية كافية من الواقيات فى أماكن العزل.. صور
نائب محافظ البحيرة: عدم توافر كمية كافية من الواقيات فى أماكن العزل.. صور
نائب محافظ البحيرة: عدم توافر كمية كافية من الواقيات فى أماكن العزل.. صور
نائب محافظ البحيرة: عدم توافر كمية كافية من الواقيات فى أماكن العزل.. صور
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