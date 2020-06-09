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أخبار العالم

من بينهم 5,334 وفاة.. ارتفاع إصابات كورونا في أفريقيا لـ 195,875 حالة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:20 م
فيروس كورونا فى أفريقيا
فيروس كورونا فى أفريقيا
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أمينة الدسوقى

وصلت أعداد الإصابات بـ فيروس كورونا المستجد فى دول القارة الأفريقية إلى 195,875 إصابة بـ فيروس كورونا المستجد من بينهم  5,334 حالة وفاة وتعافى 86,068 حالة من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.


وكان تيدروس أدهانوم غبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قال إنه بالرغم أن الوضع في طور التحسن في أوروبا، إلاّ أنه يزداد سوءا عالميا".


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وأكد  مدير عام منظمة الصحة العالمية إن "التراخي هو الخطر الأكبر حاليا" في الدول التي تشهد الأوضاع فيها تحسنا، مضيفا أن "سكان دول العالم في غالبيتهم ما يزالون عرضة للإصابة" بكوفيد-19.


وأضاف أنه "بعد مرور أكثر من ستة أشهر على الجائحة، ليس الآن الوقت المناسب للتراخي".

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