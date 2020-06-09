من بينهم 5,334 وفاة.. ارتفاع إصابات كورونا في أفريقيا لـ 195,875 حالة

وصلت أعداد الإصابات بـ فيروس كورونا المستجد فى دول القارة الأفريقية إلى 195,875 إصابة بـ فيروس كورونا المستجد من بينهم 5,334 حالة وفاة وتعافى 86,068 حالة من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.





وكان تيدروس أدهانوم غبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قال إنه بالرغم أن الوضع في طور التحسن في أوروبا، إلاّ أنه يزداد سوءا عالميا".





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وأكد مدير عام منظمة الصحة العالمية إن "التراخي هو الخطر الأكبر حاليا" في الدول التي تشهد الأوضاع فيها تحسنا، مضيفا أن "سكان دول العالم في غالبيتهم ما يزالون عرضة للإصابة" بكوفيد-19.





وأضاف أنه "بعد مرور أكثر من ستة أشهر على الجائحة، ليس الآن الوقت المناسب للتراخي".

