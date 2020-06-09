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أخبار البلد

الموالح والبطاطس والبصل أبرزها.. القصير: فتح 7 أسواق جديدة أمام صادرات مصر الزراعية خلال هذا العام

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:32 م
الصادرات الزراعية
الصادرات الزراعية
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شيماء مجدي
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الحجر الزراعي المصري نجح في فتح 7 أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية خلال هذا العام 2020 وهي السوق الأسترالي امام التمور المصرية ونيوزيلندا أمام البرتقال وموريشيوس امام البطاطس والبرازيل امام الموالح والجريب فروت للسوق الإندونيسي، وأسواق أوزباكستان والأرجنتين أمام الموالح.
 
وأعلن القصير عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 3 ملايين طن حتى الآن، موضحا أن تلقى تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2020 وحتى 2 يونيو الحالي.

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وأفاد التقرير بأن الصادرات الزراعية في تلك الفترة بلغت 3 مليون و226 ألف و150 طن من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.

وأضاف القصير أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغ مليون و354 ألف طن ، بالإضافة إلي تصدير 627 ألف و588 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 240 ألف و89 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل الثوم المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 27 ألف و648 طن، في حين احتلت العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 20 ألف و 800 طن.

واحتلت صادرات مصر من الفراولة المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 19 الف و301 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالي 13 ألف و319 طن، تليها في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 4 الف و 231 طن، بينما حصل الرومان على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 4 الف و103 طن، بينما حصل الخيار على المركز العاشر بإجمالي 2105 طن، وحصل الفلفل على المركز الحادي عشر بإجمالي 1810 طن، وحصل الباذنجان على المركز الثاني عشر بإجمالي 745 طن، وحصل المانجو على المركز الأخير بإجمالي 430 طن.

من ناحيته أكد د احمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي أن مفتشي الحجر في المطارات والموانئ والمنافذ يقومون بفحص جميع السلع الزراعية الاستيراتيحية الواردة من الخارج للتأكد من سلامتها قبل دخولها الاراضي المصرية وضمت قائمة اهم الواردات الزراعية القمح، والذرة الصفراء، وفول الصويا.
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