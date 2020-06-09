528 حالة جديدة.. إصابات كورونا في الإمارات تقترب من 40 ألف شخص

أعلنت دولة الإمارات اليوم، الثلاثاء، تسجيل 528 إصابة جديدة وحالتين وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لوكالة الانباء الإماراتية "وام"، ذكرت وزارة الصحة أن قامت بإجراء أكثر من37 الف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع مما ساهم في الكشف عن 528 إصابة جديدة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 39904 حالة.





وأوضحت الوزارة الإماراتية أن جميع الإصابات الجديدة حالاتها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.





وأضافت الصحة الإماراتية أنه تم تسجيل حالتين وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس المستجد، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الوفيات في الدولة 283 حالة.



