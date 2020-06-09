وزير الكهرباء: نسبة الزيادة في أسعار الكهرباء لـ المنازل 19.1 بالمئة.. وتثبيت السعر لمدة 5 سنوات لدعم الاستثمار.. و25 مليار جنيه لعمل خطوط هوائية للأماكن الخطرة

عقد محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء خطة إعادة هيكلة الأسعار الجديدة للعام المالى الجديد 2020/2021 فى موتمر صحفى بمقر ديوان عام الوزارة.

وأعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، عن أسعار الشرائح الجديدة ، مضيفًا أن نسبة الزيادة في أسعار الكهرباء للمنازل 19.1%.

وقال شاكر إنه سيتم إعادة هيكلة الأسعار الموجودة للكهرباء، حيث إنه فى عام 2014 كان سيتم عمل خطة فى الغاء الدعم من الموازنة العامة خلال خمس سنوات.





وأكد شاكر أن توزيع الطاقة سيتم على خمس سنوات قادمة ، بتكلفة 26.7 مليار جنيه ، مشيرا إلى أن أسعارنا مازالت تنافسية بالمقارنة بالدول الأخري، وتثبيت سعر الطاقة سيتم على نطاق القدرة الفائقة والعالية والمتوسطة.





و أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن إطلاق المنصة الموحدة لخدمة الكهرباء، مؤكدا أن الرئيس السيسي وجه بتطوير شبكات الكهرباء، مضيفًا أن الوزارة تسير بخطة واضحة مرسومة منذ فترة من الزمن بتنسيق كامل ومواعيد محددة ، موضحًا أن الشركات المصرية التى تقوم فى تنفيذ المحطات الكهربائية تساعد على تنفيذ كل شيء فى موعده، مؤكدًا أن القيادة السياسية تتابع ربط منطقة الساحل الجنوبى الشرقى من خلال محطات متنقلة.





ولفت الى انه فى شهر مايو 2020 تم الربط لأول مرة بمنطقة مرسى علم، كما يتم العمل على توفير الطاقة الكهربائية فى شمال سيناء وربطها بالشبكة من خلال مجموعة من الأعمال بتكلفة 4.8 مليار جنيه.





وتابع اننا لم نصل إلى درجة عالية من الكفاءة فى شبكات التوزيع ،لانها موجودة فى قرى كثيرة جدا ، قمنا بعمل خطة كلفت حوالى 23 مليار جنيه وسنحاول الانتهاء منها بنسبة تصل الى من 100% .



ونوه إلى أن زيادة اسعار الكهرباء في المنازل ستكون نسبتها 19.1 بالمئة، وسيكون هناك انخفاض في حالة وجود زيادة ملحوظة في سعر صرف الدولار، مضيفًا أن زيادات هذا العام اقل من السنوات السابقة ، موضحا ان هناك استهلاكات مختلفة لاستخدامات مختلفة .

وأشار إلى أن الاستهلاك المنزلى حوالى 41.7 % ، والصناعة تستهلك 27.8% ، لافتا إلى أن الاستخدامات المنزلية من 0 الى 50 كيلو وات ساعة، ومن 51 الى 100 كيلو وات ساعه يمثلون تقريبا 26.4% من متوسط الفواتر كل شهر .





وقال محمد شاكر، وزير الكهرباء ، إننا قمنا بعمل منظومة لنستطيع دفع عداد الكهرباء عن طريق تليفون المحمول، منوها إلى أنه سيكون هناك كروت قابلة للشحن لتكون قابلة للاستخدام مع التيلفونات الذكية ويتم تغييرها من مراكز التوزيع.





مضيفًا نستطيع شحن عداد الكهرباء من المنزل بدون داعى إلى النزول وهذا الأمر يطبق ابتداء من 1-7 .



