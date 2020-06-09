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محافظات

منافذ الزراعة بالغربية تعرض اللحوم البلدية للجمهور بـ 85 جنيها للكيلو

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:18 م
صدى البلد
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أحمد على

شهدت منافذ وزارة الزراعة بمحافظة الغربية اليوم تدشين معارض كبري لبيع اللحوم البلدية للجمهور بشكل دوري بتكلفة وأسعار مالية مناسبة للجمهور لمواجهه جشع التجار على مستوي قري ومراكز المحافظة.

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وجاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية والمهندس علي بيومي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة .

فى المقابل أكد "بيومي " وكيل وزارة الزراعة بالغربية  أن اللحوم متوفرة بكميات كبيرة  مشيرا أن المنفذ الرئيسي بديوان المديري مفتوح يوميا لاستقبال المواطنين  موضحا أنه تم تجديد المنفذ حفاظا على الشكل الجمالي لشارع الجيش وتخفيف العبء عن المواطنين .

وكشف "بيومي " أن أسعار اللحوم تبدأ من 85 جنيها لكيلو اللحم الجاموسي و 90 جنيها للبلدي  والبقري الصغير خلال الفترة المقبلة .

وجدير بالذكر أن المنافذ التابعة لمديرية الزراعة بالغربية بلغ عددها  8 منافذ لحوم حية و8 سلع غذائية ، بالإضافة إلى منفذ بالمديرية لحوم حية و سلع خلال الأسابيع القادمة .

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