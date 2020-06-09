جامعة الدول العربية تعرب عن الأمل في تجاوب حكومة الوفاق في ليبيا مع المبادرة المصرية

أعربت جامعة الدول العربية عن أملها أن تعلن حكومة الوفاق في ليبيا عن موقف إيجابي من اعلان القاهرة لوقف اطلاق النار ، والإنخراط في مسار سياسي شامل يخرج ليبيا من أزمتها الحالية.







وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، في تصريحات اليوم، "نأمل أن تعلن حكومة الوفاق في ليبيا موقفها من المبادرة المصرية لوقف اطلاق النار وبدء عملية سياسية شاملة، وأن يسمح هذا الموقف بانخراطها في العملية السياسية".





وأضاف زكي " المطلوب من جميع الأطراف الليبية هو نية طيبة ومخلصة للمضي قدما في الحل السياسي الذي تطالب به جامعة الدول العربية منذ اندلاع الأعمال العسكرية في الرابع من أبريل 2019".





وجدد زكي التأكيد على أن جامعة الدول العربية لم تكن تؤمن للحظة واحدة بأن الأعمال العسكرية يمكن لها أن تحسم الموقف في ليبيا ، وهذا الموقف أكدته الجامعة العربية مرات عديدة.







كما أكد على أن المسار السياسي هو الذي يمكن أن يؤدي الى إنهاء الأزمة في ليبيا ، مطالبًا جميع الأطراف بأن تؤمن بهذا وأن ينعكس هذا الإيمان بجلوسها معا كأطراف ليبية باعتباره نزاعا ليبيا - ليبيا في المقام الأول.





وعن رأيه فيما يقال بأن نجاح المبادرة المصرية مرهون بمدى تعاون الأطراف الخارجية المتداخلة في النزاع الليبي اليوم ، قال زكي " هذا صحيح لأن الوضع الميداني في ليبيا تطور الي الحد الذي أصبحت التدخلات الخارجية تعطل وتصعب من العودة للمسار السياسي بالمنطق الذي نتحدث عنه ، خاصة بعد اعلان القاهرة، والذي يقوم علي أن الليبيين هم إخوة وعليهم أن يعودوا الى المسار السياسي باعتباره المخرج الوحيد لإنهاء الأزمة وبناء ليبيا الجديدة التي يرغب فيها الشعب الليبي".





وحول ماذا كان هناك دور للجامعة العربية لمنع تكرار سيناريو سوريا في ليبيا ، وهو غياب الحل العربي ، قال السفير حسام زكي " إن شبح إبتعاد الوضع السوري عن الحل العربي يخيم على الجميع ، ولا يرغب أحد في تكرار الأمر في ليبيا".







وأضاف " إن جامعة الدول العربية بما لها من وزن أدبي وسياسي وكمنظمة إقليمية تنتمي اليها دولة ليبيا هي على استعداد للقيام بدورها ، وهذا الدور منوط بتوافق الدول الأعضاء بالجامعة، وهو ما يمكن أن يساعد الليبيين على رأب الصدع الموجود في الفترة الحالية".



