قطر تسجل 5 وفيات و1721 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت الوزارة إنها سجلت 1721 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كوروناالمستجد "كوفيد-19"، ليبلغ إجمالي الإصابات 71879.

كما سجلت الوزارة 5 حالات وفاة جديدة، و 1634 حالة شفاء شخصا من المرض وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت الوزارة إدخال 16 حالة للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات الحرجة التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة حاليا إلى 236 حالة.

وكانت قطر أعلنت امس الاثنين، تخفيفا جديدا لإجراءات الحظر المفروضة للمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وقالت اللجنة العليا لإدارة الأزمات في قطر إنها سترفع تدريجيا تدابير الإغلاق التي فرضت لمواجهة تفشي كورونا على 4 مراحل.





وأضافت أن قطر ستسمح بالسفر إلى الخارج بدءا من 15 من الشهر الجاري لحالات الضرورة القصوى، والسماح بالرحلات القادمة من الدول ذات الخطورة المنخفضة بدءا من أول أغسطس المقبل، فيما سيتم توسيع نطاق الرحلات الجوية تبعا لإرشادات وزارة الصحة ابتداء من سبتمبر المقبل.





وكذلك ستسمح قطر بعودة المقيمين من الخارج في أغسطس المقبل في وضعهم بالعزل الصحي.





كما قالت اللجنة إنها ستسمع بافتتاح جزئي لمراكز التسوق ولساعات محددة ابتداء من 15 يونيو الجاري، كما ستسمح بافتتاح مراكز التسوق لساعات معينة والمطاعم بسعة محددة ابتداء من أول يوليو، وفتح محدود لمراكز الرعاية الصحية والمحلات وبعض مراكز التسوق منتصف الشهر الحالي.





وستسمح قطر بالتجمعات لعشرة أشخاص في المرحلة الأولى من تخفيف الحظر العام.





كما تتضمن المرحلة الاولى مباشرة 20% إضافية من الموظفين أعمالهم من أماكن العمل، وافتتاح جزئي لبعض المحلات في مراكز التسوق، وعودة الموظفين بنسبة 50% في المرحلة الثانية التي تبدأ الشهر المقبل مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.





وقررت قطر فتح المساجد بشكل محدود في منتصف الأسبوع المقبل.