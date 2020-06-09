أحبك يا بني.. ميدو يحتفل بعيد ميلاد نجله "حسين" بصورة على إنستجرام













ونشر أحمد حسام ميدو ، عبر حسابه على موقع تبادل الصور انستجرام، صورة لنجله حسين وعلق قائلًا :"عيد ميلاد سعيد حسين أحبك يا بني .. إنه # 12 اليوم !! تذكر".





انضم احمد حسام ميدو للزمالك بشكل نهائي في موسم 2011 - 2012 وسجل 3 أهداف في 4 مباريات، قبل أن ينتقل إلى صفوف بارنسلي ولم يلعب غير مباراة واحدة فقط.





وقرر "العالمي" اعتزال كرة القدم نهائيًا بعمر الـ 30 عامًا، في عام 2013، قبل أن يبدأ مشواره في عالم التدريبة، مع 5 أندية، وهي الزمالك (مرتين)، والإسماعيلي، ووادي دجلة، والوحدة السعودي، ومصر للمقاصة.





يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزاء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.





ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.











