ميدو: قريبا جامعة الدول العربية ستدير الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن يشتري ياسر الرميان، محافظ الصندوق السعودي للاستثمار، نسبة 80% من أسهم النادي، على أن يملك كل من سيدة الأعمال البريطانية أماندا ستافيلي والأخوين ديفيد وسيمون روبين 10% لكل منهما.
وأشارت تقارير إنجليزية، إلى أن قيمة الصفقة تصل إلى 340 مليون جنيه إسرليني، إلا أن أشلي مالك النادي الإنجليزي، خفض الرقم المطلوب إلى 300 مليون إسترليني، بعد تفشي فيروس كورونا.
كما أشارت تقارير إلى رغبة ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسين في شراء نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، والذي يلعب في دوري القسم الثاني.
مصري يمتلك استون فيلا وإماراتي يمتلك السيتي وسعودي يمتلك شيفيلد يونايتد وكويتي يمتلك نوتنجهام فورست ومصري اخر يمتلك هال سيتي وقريبًا السعودية ستمتلك نيوكاسل ومحاولات عربية أخرى لشراء ليدز يونايتد.. قريبا جامعة الدول العربية هتدير البريمييرليغ— Mido (@midoahm) June 9, 2020