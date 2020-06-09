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رياضة

ميدو: قريبا جامعة الدول العربية ستدير الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:43 ص
ميدو
ميدو
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إسراء أشرف
علّق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، على 
إمكانية استحواذ المملكة العربية السعودية على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي "تويتر": "مصري يمتلك نادي أستون فيلا، وإماراتي يمتلك مانشستر سيتي، وسعودي يمتلك شيفيلد يونايتد، وكويتي يمتلك نوتنجهام فورست، ومصري اخر يمتلك هال سيتي".

وتابع: "قريبًا السعودية ستمتلك نيوكاسل يونايتد، ومحاولات عربية أخرى لشراء ليدز يونايتد".

وأضاف: "قريبا جامعة الدول العربية ستدير البريميرليج".

يشار إلى أن ياسر الرميان، محافظ الصندوق السعودي للاستثمار، 
اقترب من شراء نادي نيوكاسل يونايتد، حيث يستعد لدفع نحو 300 مليون جنيه إسترليني، إلى مايك أشلي، مالك النادي.

ومن المنتظر أن يشتري ياسر الرميان، محافظ الصندوق السعودي للاستثمار، نسبة 80% من أسهم النادي، على أن يملك كل من سيدة الأعمال البريطانية أماندا ستافيلي والأخوين ديفيد وسيمون روبين 10% لكل منهما.

وأشارت تقارير إنجليزية، إلى أن قيمة الصفقة تصل إلى 340 مليون جنيه إسرليني، إلا أن أشلي مالك النادي الإنجليزي، خفض الرقم المطلوب إلى 300 مليون إسترليني، بعد تفشي فيروس كورونا.

كما أشارت تقارير إلى رغبة ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسين في شراء نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، والذي يلعب في دوري القسم الثاني.

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