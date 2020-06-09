ميدو: قريبا جامعة الدول العربية ستدير الدوري الإنجليزي

وأشارت تقارير إنجليزية، إلى أن قيمة الصفقة تصل إلى 340 مليون جنيه إسرليني، إلا أن أشلي مالك النادي الإنجليزي، خفض الرقم المطلوب إلى 300 مليون إسترليني، بعد تفشي فيروس كورونا.

كما أشارت تقارير إلى رغبة ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسين في شراء نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، والذي يلعب في دوري القسم الثاني.