بالصور.. نائب وزير التعليم يتابع تجهيز إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بالسيدة زينب

زار الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم اليوم، الثلاثاء، مدرسة محمد علي الإعدادية بنين التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية بمحافظة القاهرة.





جاءت هذه الزيارة التفقدية، لمتابعة بدء إجراءات تعقيم وتجهيز هذه المدرسة التي تعد ضمن لجان امتحانات الثانوية العامة 2020، للتأكد من تحقيق أعلى معدلات الأمان للطلاب في فترة امتحانات الثانوية العامة.





جدير بالذكر أنه يبلغ عدد لجان امتحانات الثانوية العامة، 56 ألفا و500 لجنة بسبب أننا وسعنا المسافات بين الطلاب، بينما يبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 653 ألفا 389 طالبا.





ووافقت الدولة على تعقيم جميع لجان امتحانات الثانوية العامة تعقيما استثنائيا بشكل متخصص.