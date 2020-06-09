AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بالصور.. نائب وزير التعليم يتابع تجهيز إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بالسيدة زينب

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:55 م
نائب وزير التعليم
نائب وزير التعليم
Advertisements
ياســـمين بدوي
زار الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم اليوم، الثلاثاء، مدرسة محمد علي الإعدادية بنين التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية بمحافظة القاهرة.

جاءت هذه الزيارة التفقدية، لمتابعة بدء إجراءات تعقيم وتجهيز هذه المدرسة التي تعد ضمن لجان امتحانات الثانوية العامة 2020، للتأكد من تحقيق أعلى معدلات الأمان للطلاب في فترة امتحانات الثانوية العامة.

جدير بالذكر أنه يبلغ عدد لجان امتحانات الثانوية العامة، 56 ألفا و500 لجنة بسبب أننا وسعنا المسافات بين الطلاب، بينما يبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 653 ألفا 389 طالبا.

ووافقت الدولة على تعقيم جميع لجان امتحانات الثانوية العامة تعقيما استثنائيا بشكل متخصص.

ووفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة المعدل تكون المواعيد كالتالي :

الاحد 21 يونيو : اللغة العربية 

الخميس 25 يونيو : اللغة الاجنبية الاولى

الاحد 28 يونيو : الديناميكا

الخميس 3 يوليو : الاحياء – الاستاتيكا – الفلسفة

الثلاثاء 7 يوليو : الفيزياء – التاريخ

الاحد 12 يوليو : الكيمياء – الجغرافيا

الثلاثاء 14 يوليو : اللغة الاجنبية الثانية

الاحد 19 يوليو : الجيولوجيا – التفاضل والتكامل – علم النفس

الثلاثاء 21 يوليو : الجبر والهندسة الفراغية 
بالصور.. نائب وزير التعليم يتابع تجهيز إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بالسيدة زينب
بالصور.. نائب وزير التعليم يتابع تجهيز إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بالسيدة زينب
بالصور.. نائب وزير التعليم يتابع تجهيز إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بالسيدة زينب
بالصور.. نائب وزير التعليم يتابع تجهيز إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بالسيدة زينب
بالصور.. نائب وزير التعليم يتابع تجهيز إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بالسيدة زينب
بالصور.. نائب وزير التعليم يتابع تجهيز إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بالسيدة زينب
بالصور.. نائب وزير التعليم يتابع تجهيز إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بالسيدة زينب
بالصور.. نائب وزير التعليم يتابع تجهيز إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بالسيدة زينب
بالصور.. نائب وزير التعليم يتابع تجهيز إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بالسيدة زينب
بالصور.. نائب وزير التعليم يتابع تجهيز إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بالسيدة زينب
بالصور.. نائب وزير التعليم يتابع تجهيز إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بالسيدة زينب
بالصور.. نائب وزير التعليم يتابع تجهيز إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بالسيدة زينب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تأكيدا لما نشره صدى البلد .. بيان رسمي من التعليم يكشف تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد

التعليم تقرر منع تواجد أولياء الأمور أمام لجان امتحانات الثانوية العامة هذا العام

لأول مرة.. التعليم تذيع فيلمًا عن امتحانات الثانوية العامة في زمن كورونا

مراجعات نهائية مجانا الآن.. التعليم تعلن رابط منصة «ثانوية دوت نت»

وزير التعليم: يا ريت الأهالي ميجوش لجان الثانوية العامة مع ولادهم.. والداخلية ستمنع التجمعات

التعليم تبدأ استعدادات تركيب بوابات التعقيم في لجان امتحانات الثانوية العامة

ترشيحاتنا

إنتي مكافأة ربنا ليا.. رسالة رومانسية من مصطفى قمر لزوجته

صدى البلد يرصد الإهمال بحي السفارات.. والأهالي: أخذنا وعودا وهمية من المسئولين بالحي

نشرة الفن.. جراحة عاجلة لصبري عبد المنعم.. أحلام تساند شيرين بعد خبر خناقتها مع جوزها

لا أعلم من أين تأتي بهذا الحديث؟.. شوبير لـ مرتضى منصور: ملكش دعوة بالأهلي

أخبار الرياضة.. شكوى جديدة ضد مرتضى منصور في الفيفا.. الأهلي يكشف حقيقة مجاملة مصطفى شوبير

فايلر لن يغامر باسمه من أجل الحارس.. الأهلي يكشف حقيقة مجاملة مصطفى شوبير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحيله أبكى شعوب أفريقيا.. قصة المناضل لومومبا وكفاحه ضد البلجيكيين.. صور

الزواج أو دفع ضريبة العزوبية.. مقترح غريب يثير الجدل والسخرية في إيران

نصح باستخدام مرطبات طبيعية.. خبير تجميل يكشف عن أسباب تأثر بشرة الفنانات في ظل كورونا