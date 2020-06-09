أخبار العلوم والتكنولوجيا.. سامسونج تصدر Samsung Galaxy Fold 2 رخيصا لهذا السبب.. تويتر يختبر إعادة خاصية توثيق الحسابات

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بـ "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:
تعتزم شركة سامسونج إصدار هاتفها العملاق Samsung Galaxy Fold 2 خلال الشهور القادمة، حيث من المحتمل بشكل كبير أن تصدره الشركة في شهر أغسطس القادم، ولكن المفاجأة هى أن الهاتف سيكون بسعر أرخص من سابقه Samsung Galaxy Fold.
يختبر عملاق التواصل الاجتماعى تويتر إعادة تشغيل خاصية مهمة داخل المنصة للتحقق من المستخدمين وتأكيد حساباتهم، حيث يبحث العديد من مستخدمى موقع التدوينات منذ فترة طويلة عن طريقة توثيق حسابتهم.
أعلنت شركة سونى اليابانية العريقة عملاقة صناعة الإلكترونيات فى العالم عن الموعد النهائى للاعلان الرسمى عن منصة الألعاب الأشهر فى العالم بلاى ستيشن 5، وذلك من خلال مؤتمر أونلاين ، بعد غد، الخميس 11 من يونيو.
تستعد شركة وان بلس OnePlus الصينية لإطلاق أول هاتف جديد للفئة المتوسطة، والذي سيحمل اسم OnePlus Z 5G، حيث أكدت التسريبات بأن الهاتف الجديد سيأتى خلال شهر يوليو المقبل.
دائمًا ما تعلن شركة اَبل الأمريكية عملاقة صناعة التكنولوجيا فى العالم عن هاتفها الأشهر والأبرز آيفون فى شهر سبتمبر من كل عام، أي أنه من المتوقع أن تكشف عن أيقونتها المنتظرة iPhone 12 بعد أشهر قليلة من الَان، إلا أن إصدار الهاتف رسميًا قد يتأخر بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19.
أعلنت شركة موتورولا Motorola الصينية رائدة صناعة الهواتف الذكية فى العالم رسميًا اليوم عن هاتفها الجديد Motorola One Fusion+ ، والذي سيأتى بكاميرا أمامية منبثق مع مواصفات قوية ستميز هاتف الشركة التى كان لها الفضل فى اختراع أول هاتف جوال فى العالم عام 1973.
تستعد علامة ريلمي Realme المملوكة شركة أوبو Oppo الصينية رائدة صناعة الهواتف الذكية، لإطلاق هاتفها الجديد Realme X3 Pro، بنظام البطارية مزدوجة الخلية.
توجد الكثير من أجهزة الكمبيوتر المحمولة التى يصعب حصرها جميعًا لمعرفة أى منها الأنسب لك، سواء من ناحية المواصفات أو السعر أو من ناحية الإستخدام سواء كان للألعاب أو العمل أو غيرهما.