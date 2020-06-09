أخبار العلوم والتكنولوجيا.. سامسونج تصدر Samsung Galaxy Fold 2 رخيصا لهذا السبب.. تويتر يختبر إعادة خاصية توثيق الحسابات

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بـ "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:





يختبر عملاق التواصل الاجتماعى تويتر إعادة تشغيل خاصية مهمة داخل المنصة للتحقق من المستخدمين وتأكيد حساباتهم، حيث يبحث العديد من مستخدمى موقع التدوينات منذ فترة طويلة عن طريقة توثيق حسابتهم.



