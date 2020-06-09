محلل اقتصادي: الدول النامية حققت معدلات نمو مرتفعة رغم أزمة كورونا ..فيديو

كما أن عددا كبيرا من المؤسسات تعاني منذ أكثر من ٣ أشهر بسبب

أن هناك عددا كبيرا من دول العالم تعاني من

وأضاف "درويش"، في مداخلة هاتفية بفضائية إكسترا نيوز أن دولا كثيرة لم تستعن بخبراء لتدريب المؤسسات المالية للتعامل على الوضع ما بعد كورونا.

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وتابع المحلل الاقتصادي، أنه يجب على الدول أن تقوم بتوجيه عمل المؤسسات على الخطة الجديدة وإلا لن تستطيع المؤسسات أن تتعامل مع الخطة الجديدة.

وتابع المحلل الاقتصادي، أنه يجب على الدول أن تقوم بتوجيه عمل المؤسسات على الخطة الجديدة وإلا لن تستطيع المؤسسات أن تتعامل مع الخطة الجديدة.





وأشار إلى أن الدول النامية حققت معدلات نمو أفضل من الدول المتقدمة فقد سجلت عددا من الدول معدلات أفضل من فرنسا والولايات المتحدة.





وقال المحلل الاقتصادي إن هناك حوالى ٤٠ مليون أمريكي انضموا إلى العاطلين عن العمل خلال فترة قصيرة بعد تداعيات كورونا.