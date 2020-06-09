بين الانتظار والإلغاء.. الدوريات العربية تخشى انتكاسة كورونا

وتسبب فيروس كورونا في شهر مارس الماضي، في إيقاف جميع الدوريات العربية، واضطرت بعض الاتحادات مؤخرا لإلغاء مسابقاتها المحلية خوفا من وقوع أزمة بسبب فيروس كورونا، فيما ترفض بعض الاتحادات التعجل بشأن اتخاذ قرار.









قرارات عودة الدوريات الأوروبية الكبرى خلف الأبواب المغلقة، منح بعض الاتحادات العربية الأمل لاستئناف دورياتها، لتفادي خسائر مالية فادحة.

لكن معظم الاتحادات العربية ترفض التعجل في اتخاذ قرارات بشأن مسابقاتها، خاصة وأنها لا تملك نفس الإمكانيات الأوروبية، التي تساعدها على اتخاذ القرار بشكل سريع.





الدوري السوري هو الدوري الوحيد الذي تم استئنافه حتى الآن، حيث يستكمل بدون حضور الجماهير، فيما لم يصدر أي قرار نهائي حتى الآن بشأن مصير الدوري المصري أو السوداني أو المغربي أو الأردني أو الجزائري، فيما أعلنت بعض الدول مثل العراق ولبنان إلغاء دورياتها، لتجنب أي خطر بسبب فيروس كورونا.





فيما حددت بعض الدول مثل السعودية والإمارات وفلسطين وقطر عودة مسابقاتها بشكل مبدئي، وسوف يتخذ خلال الأيام المقبلة، قرارات نهائية بشأن عودة هذه المسابقات.