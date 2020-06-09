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فن

دارين حلمي تسأل متابعيها بعد طلب تامر عاشور العودة لها؟.. شاهد

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:53 م
دارين حلمي
دارين حلمي
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مصطفى كرم

نشرت دارين حلمي ملكة جمال مصر فيديو جديد لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بعد انفصالها عن الفنان تامر عاشور للمرة الثانية.

وظهرت دارين حلمي وهي ترقص على أغنية مالك للفنان عمرو دياب وعلقت عليها قائلة: "بتتصرفوا ازاي لو حد طلع من حياتكم وعاوز يفتح من تاني صفحة جديدة؟".

وأعلنت دارين حلمي خطيبة الفنان تامر عاشور عن انفالصهما للمرة الثانية من خلال خاصية ASK عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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انفصال تامر عاشور عن خطيبته للمرة الثانية

وتعد هذه المرة الثانية التي يعلن الثنائي انفصالهما، ففي 14 نوفمبر 2019 الماضي أعلن تامر عاشور عن فسخ خطوبته من دارين حلمي بعد فترة خطوبة أقل من 3 أشهر، وعادت هي لتعلن عودتهما في فبراير الماضي.

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