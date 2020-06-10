تسجيل السفن .. النقض توضح هذه الحالة

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها عملية تسجيل السفن.





جاء في حيثيات الحكم أنه لما كان القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ في شأن البيئة ينص في المادة ٤٩ فقرة أولى منه على انه " يحظر على جميع السفن أيًا كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتى في البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية " كما تنص المادة ٩٠ منه على أنه "يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

١ - تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتى أو المواد الضارة في البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة وذلك بالمخالفة لإحكام المادتين (٤٩) ، ( ٦٠) من هذا القانون … " ومؤدى ذلك أن تأثيم تصريف السفن للزيت في مياه البحر مقصور في مياه البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.



