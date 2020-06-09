لأول مرة .. قسم شرطة أمريكي يوقف إجراء خنق المتهمين





أعلنت إدارة شرطة فينيكس أنها لن تستخدم "تقنية التحكم في الشريان السباتي" (الخنق) ، والتي يقوم فيها العنصر الشرطي بالضغط على رقبة المتهم بغرض منعه التام من أي مقاومة، وتهدأته، وفق سي إن إن.





قال رئيس شرطة فينيكس، جيري ويليامز ، على تويتر:"لا يمكننا العمل كقسم بدون ثقة مجتمعنا وهناك تعديلات يمكننا إجراؤها لتعزيز تلك الثقة".





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وأضاف ويليامز: "نحن نفخر بكوننا هيئة مستعدة للتعلم والتطور والاستماع إلى مجتمعنا والتحسن كذلك".





ولفتت تقارير حكومية، إلى إن هذه الخطوة هي جزء من "تقييمهم المنتظم للسياسات والإجراءات لمواءمتها مع ممارسات الشرطة في القرن الحادي والعشرين وتوقعات ".





وأجريت اليوم مراسم وداع لجورج فلويد الذي قتله ضابط شرطة بطريقة الخنق، حيث واصل الضابط خنقه لفلويد برغم استغاثة الأخير، وظل كذلك لمدة 9 دقائق حتى فارق فلويد الحياة.



