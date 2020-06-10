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حزمة تخفيضات.. السياحة تعلن عن الإجراءات اللازمة بعد عودة الطيران.. فيديو

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 03:35 ص
الدكتورة سهى بهجت
الدكتورة سهى بهجت المتحدثة بإسم وزارة السياحة
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محمود محسن
قالت الدكتورة سهى بهجت المتحدثة بإسم وزارة السياحة والآثار، إن كلا من وزيري السياحة والطيران المدنى، اجتمعا، اليوم، من أجل مناقشة عدة إجراءات لاتخاذها عند عودة السياحة مرة أخرى.

وأضافت " بهجت" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " اكسترا نيوز" ، أن أهم تلك الإجراءات تخفيض 50% علي رسوم الوجود والإيواء، و20% علي الخدمات الأرضية المقدمة من وزارة الطيران.

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وأشارت "متحدثة وزارة السياحة والآثار " إلي أن جميع الفنادق تتبع الضوابط التى وضعتها وزارة الصحة والسكان ، مؤكدة أنه لايمكن لأى فندق أن يزاول عمله دون شهادة السلامة الصحية من قبل وزارتى الصحة والسياحة .

وأضافت أن 174 فندقا حصلت علي شهادة السلامة الصحية، ومازالت تتوارد طلبات حصول الفنادق على هذه الشهادة، منوهة إلي أن كل هذه الاجراءات ستشجع عودة السياحة الخارجية مرة أخرى .

ولفتت إلى أن نسبة إشغال الفنادق زادت بنسبة 50% حتى الآن ، وهذا مؤشر جيد من السياحة الداخلية ، وننتظر عودة السياحة الخارجية مرة أخرى.
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